Ubriaco alla guida provoca un incidente: scattano la denuncia e la sospensione della patente

Prosegue da parte della polizia locale di Cisterna l’azione di controllo sulla circolazione stradale oltre alle consuete attività di prevenzione rispetto ai comportamenti scorretti alla guida: tali attività hanno fatto emergere preoccupanti violazioni in particolare in relazione all’abuso delle sostanze alcoliche e sull’occupazione abusiva di spazi destinati ai disabili.

In occasione di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi uno dei conducenti è risultato positivo all’alcool test. La condotta di guida e le reazioni anche nei confronti del conducente dell’altro veicolo avevano fatto sorgere negli agenti della polizia locale il sospetto che l’uomo si trovasse alla guida in stato di alterazione.

Il successivo controllo con l’alcol test ha rilevato un tasso alcolemico alla prima prova di 0,88 gr/litro ed alla successiva di 0.89 gr/litro, livello superiore al consentito visto che con oltre 0,5 gr./litro il conducente è considerato in stato di ebrezza con una successiva graduazione delle sanzioni proporzionale al tasso alcolemico.

Si tratta di una fattispecie punita con l’ammenda da 800 a 1600 euro e l’arresto fino a 6 mesi oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Tali sanzioni, avendo l’automobilista provocato un sinistro stradale sono raddoppiate.

Gli operanti hanno pertanto denunciato il quarantaduenne alla competente Autorità Giudiziaria e provveduto al ritiro della patente che è stata inviata alla Prefettura di Latina affinché si provveda per competenza alla sospensione.