Ubriaco alla guida e simulazione di reato, condannato: sconterà la pena ai domiciliari

Ordine di carcerazione per un 84enne di Piglio responsabile di simulazione di reato e guida sotto l’influenza dell’alcol. Nella giornata del 27 u.s. i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato a Piglio un uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, dando esecuzione all’ordine esecuzione espiazione pena detentiva emesso, in data 24.04.2024, dall’Ufficio SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. E’ infatti divenuta definitiva la condanna comminatagli dall’Autorità Giudiziaria che lo ha riconosciuto colpevole dei delitti di simulazione di reato e guida sotto l’influenza dell’alcol commessi a Piglio negli anni 2010 e 2016. L’84enne dovrà espiare una pena detentiva di mesi 8 e giorni 20 di reclusione che sconterà agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, laddove i militari lo hanno accompagnato al termine delle formalità di rito. Inoltre l’arrestato dovrà pagare anche un’ammenda per un importo di € 600,00.

