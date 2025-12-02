Ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato 24enne

Alatri – Un 24enne del luogo, a seguito del suo stato di ubriachezza, dopo aver litigato con un suo coetaneo per futili motivi, si scaglia contro i Carabinieri, intervenuti per calmare gli animi, aggredendoli. Succede tutto nella notte del 29 novembre u.s. quando i Carabinieri della locale Stazione, allertati dai proprietari di un noto bar del posto, chiamano i militari poiché un giovane, evidentemente ubriaco, crea disturbo e disordine, aggredendo chiunque gli si presenti davanti. Sicuramente l’uomo aveva bevuto un po’ troppo. I militari lo fermano poco distante dal luogo dove aveva aggredito il suo coetaneo. Sin da subito inveisce contro gli uomini dell’Arma che cercano di farlo ragionare, inutilmente. Il 24enne, con precedenti specifici, preso da un raptus sicuramente a causa del suo stato di ubriachezza, si scaglia contro uno dei militari facendolo cadere a terra. Non contento continua a colpirlo. Con non poca difficoltà i due militari riescono ad immobilizzare l’aggressore e a trarlo in arresto. Il militare, ricorso alle cure mediche presso l’Ospedale di Alatri, se la caverà con una prognosi di 7 gg s.c. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella seguente mattinata, il Giudice, convalidava l’arresto, rimettendo in libertà il prevenuto, in attesa del processo. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

Correlati