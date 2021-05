U16, la Rari Nantes Frosinone perde 2-10 contro la forte SPN Latina

R.N. Frosinone – SPN Latina 2-10 (0-1, 0-2, 0-2, 2-5)

Nonostante il risultato, buona prestazione per l’U16 della Rari Nantes Frosinone, che perde 2-10 contro la SPN Latina. I pontini, infatti, sono di gran lunga la squadra meglio attrezzata del girone e avevano vinto con ben altro parziale anche contro la Bellator. I gialloblù faticano in attacco per tutto l’arco del match, trovando la via del gol solo nel quarto tempo, ma ben figurano in difesa, soprattutto da schierati.

Buona la prova dei nostri ragazzi, con particolare nota di merito ai tanti U14 presenti in squadra, con addirittura due nati 2009 che hanno trovato grande minutaggio. Le due reti della Rari Nantes, tra l’altro, sono state segnate proprio da due classe 2007, Di Pofi e Bravo. Al di là del risultato – che comunque ci premia davanti a una squadra più avanti di noi – questa è la conferma della bontà del lavoro svolto e che stiamo svolgendo sul settore giovanile.

Questo il commento dell’allenatore gialloblù, Fabrizio Spinelli: «Sono molto contento della nostra prestazione contro una squadra molto competitiva. Abbiamo difeso bene a uomini pari e creato qualche occasione davanti. Peccato per le ripartenze lasciate agli avversari, lì ci hanno giustamente punito. Un grande applauso agli otto U14 scesi in acqua e in particolare a Di Pofi e Bravo che sono andati anche in gol. Con Federico stiamo facendo un grande lavoro e i risultati cominciano a intravedersi».

R.N. Frosinone: Masi, Corsi, Nicolia, Quadrini, Vallecorsa, Iannoni Di Pofi 1, Maura, Nichilò, Bravo 1, Grimaldi, Napoletano, Fiorini, Cecconi, Altobelli. TPV: Fabrizio Spinelli.

COMUNICATO STAMPA