U.S. Arce 1932: Scuse all’Accademia Calcio Ceccano 1920 dopo i fatti del post gara Under 17

L’U.S. Arce 1932 interviene con una nota ufficiale in merito agli episodi verificatisi al termine dell’incontro del campionato Under 17 Regionale contro l’Accademia Calcio Ceccano 1920, disputato presso lo stadio “Dante Popolla” di Ceccano.

Secondo quanto riferito dalla società gialloblù, un ristretto gruppo di tesserati si sarebbe reso protagonista di comportamenti “indecorosi” all’interno dello spogliatoio ospiti, causando danni alla struttura e compiendo gesti ritenuti antisportivi e contrari ai valori del club.

Nel comunicato diffuso, l’U.S. Arce 1932 esprime “rammarico” per l’accaduto e prende pubblicamente le distanze dalle condotte contestate, condannando fermamente quanto avvenuto. La società ha annunciato l’immediata apertura di un’istruttoria interna per individuare con precisione i responsabili, ai quali verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento disciplinare adottato dal club.

Parallelamente, la dirigenza arcese ha reso noto che provvederà al risarcimento dei danni subiti dall’Accademia Calcio Ceccano 1920, ribadendo la volontà di mantenere rapporti improntati al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione tra le società sportive del territorio.

Il caso, pur circoscritto a un numero limitato di tesserati, rappresenta un episodio che l’U.S. Arce 1932 definisce “deplorevole” e contrario ai principi educativi che da sempre accompagnano il percorso dei propri giovani atleti. Con questo intervento, il club punta a ristabilire un clima sereno e a tutelare l’immagine delle proprie squadre giovanili, riaffermando l’importanza del fair play dentro e fuori dal campo.

