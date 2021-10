Tutto pronto per UncemFest 2021: il programma

Tutto pronto per l’UncemFest 2021 che si terrà a Labro, splendido borgo montano in provincia di Rieti, i prossimi 29 e 30 ottobre. Evento centrale dell’UncemFest di Labro, organizzato da Uncem Nazionale e da Uncem Lazio, sarà il convegno in due giorni dedicato integralmente ad approfondire i temi legati al PNRR e ai fondi strutturali europei, alle problematiche certamente complesse che investiranno la Pubblica Amministrazione, alla particolare attenzione che dovrà essere dedicata alle aree interne, ai centri montani, in sintesi alle zone del Paese che maggiormente evidenziano una crisi, che subiscono spopolamento e abbandono e che trovano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un’occasione imperdibile.

La due giorni presenta un programma piuttosto nutrito, si terrà in un antico monastero medievale completamente restaurato appena fuori dal centro abitato di Labro e sarà coronata dall’esposizione di produttori di specialità enologiche e gastronomiche del reatino oltre a una rappresentanza di tutte le province del Lazio.

Al convegno sono stati invitati, oltre ai soci di Uncem Lazio, anche tutti i Sindaci dei Comuni montani della regione oltre a varie Autorità altamente rappresentative dei territori del Lazio

Di seguito il programma del convegno:

Venerdì 29 Ottobre – (ore 14,00)

Saluti

Gennaro Capo – Prefetto di Rieti

Mons. Domenico Pompili – Vescovo di Rieti

Irene Urbani – Sindaco di Labro

Introduzione ai lavori di Achille Bellucci, presidente di Uncem Lazio

Coordinamento dei lavori di Carla Amici e Francesco Chiucchiurlotto dell’Ufficio di Presidenza di Uncem Lazio

Interventi in presenza e da remoto sul tema

“PNRR e Fondi Strutturali 2021-2027 occasione storica imperdibile per l’Italia”

Daniele Leodori – Vice Presidente Regione Lazio

Giampiero Lupatelli – Consorzio CAIRE

Ermete Realacci – Fondazione Symbola

Fabrizio Barca – Forum Diseguaglianze e Diversità

Giovanni Vetritto – Dipartimento Affari Regionali Autonomie Presidenza CdM

Ilaria Corsi – Coordinatore Uff. Progetti UE Lazio Innova

Vincenzo Antonelli – Università LUISS

Flavio Cera – Vicepresidente Uncem

Bartolomeo Schirone – UNITUS e Sabina Universitas

Giuseppe De Righi (Anci Lazio)

Conclusioni

Marco Bussone – Presidente Uncem

Sabato 30 Ottobre – (Ore 9,30)

Tavola Rotonda sul tema

“PNRR e fondi strutturali 2021-2027: la Regione Lazio per aree interne e montane”

Marco Vincenzi – Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Valentina Corrado – Assessore Enti Locali

Roberta Lombardi – Assessore Ambiente Regione Lazio

Gaetano Micaloni – Vice Presidente Uncem Lazio

Enrico Pittiglio – Sindaco di San Donato Val di Comino

Sara Battisti – Presidente Commissione Enti Locali Regione Lazio

Fabio Refrigeri – Presidente Commissione Bilancio Regione Lazio

Eleonora Mattia – Presidente Commissione Lavoro Regione Lazio

Riccardo Varone – Presidente Anci Lazio

Interventi dei Sindaci del territorio

Conclude

Achille Bellucci – Presidente Uncem Lazio

Degustazione dell’enogastronomia locale (Ore 13,30)

