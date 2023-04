Tutto pronto per Sora Vola 2023

Fissate per l’1 e il 2 giugno le nuove date del primo grande evento dell’anno curato dalla Pro Loco Sora, che esprime soddisfazione anche per la neo-elezione della Segretaria Serena Petricca come consigliera del comitato provinciale Unpli.

Buone notizie per i tanti interessati alla manifestazione Sora Vola, che a causa del maltempo hanno visto sfumare la prospettiva di trascorrere il ponte del 25 aprile provando l’esperienza unica del volo. Nonostante il boom di prenotazioni registrate e le oltre 30.000 visualizzazioni sulla pagina Facebook, infatti, gli organizzatori della Pro Loco Sora hanno dato priorità alla sicurezza, rinunciando momentaneamente a far sollevare dal suolo dell’impianto polisportivo G. Panico (ex-Trecce) l’annunciata mongolfiera. Ma niente paura, ci sono già le nuove date.

L’appuntamento con i coloratissimi palloni aerostatici di Milano Mongolfiere sarà l’1 e il 2 giugno, sempre in Via Colle Marchitto, 21. Come il protagonista del romanzo Cinque settimane in pallone, di Jules Verne, si potrà volare finalmente non soltanto con la fantasia, anche se per un tempo molto più breve -pochi minuti- e in luoghi meno esotici.

Due giornate differenti come le tipologie di pubblico a cui ciascuna di esse sarà rivolta: i giovani maggiorenni e le coppie senza bambini al seguito saranno al centro della serata del 1 giugno, dalle 19:00 alle 24:00, mentre il pomeriggio del 2 giugno, dalle 16:00 alle 22:00, sarà la volta delle famiglie con i più piccoli.

Per quanti preferiscano restare con i piedi per terra, la veduta panoramica della città volsca, dominata dalla chiesa della Madonna delle Grazie, seguirà invece a un percorso leggermente più lungo e faticoso, ma altrettanto emozionante: grazie alla presenza del CAI Sora, il 2 giugno, dalle 9:30 alle 13:30, con partenza da Piazza Indipendenza, ci sarà la possibilità di fare un’escursione al Castello di S. Casto, fortificazione rinascimentale che sorge sul monte omonimo, sulle rovine del preesistente castello romano.

L’evento, sponsorizzato da Idea Impresa, è patrocinato dalla Regione Lazio, dall’amministrazione provinciale di Frosinone, dal Comune di Sora e dalla XV Comunità Montana Valle del Liri.

In occasione del lancio della prima importante iniziativa 2023 targata Pro Loco Sora, il Presidente Loreto Chiarlitti esprime soddisfazione anche per l’elezione all’unanimità della Segretaria Serena Petricca come consigliera del comitato provinciale Unpli, nel corso dell’ultima riunione tenutasi sabato 22 aprile nella sede della Pro Loco di Ferentino. «Ancora un volta -commenta il Presidente- Sora avrà un ruolo importante in ambito provinciale, essendo l’Unpli l’unico ente di coordinamento delle Pro Loco riconosciuto dalla Regione Lazio». Conclude infine Chiarlitti: «Grazie anche alla fiducia e alla sinergia del Presidente della Pro Loco di Campoli Appennino, che ha contribuito a sostenere la candidata».

COMUNICATO STAMPA