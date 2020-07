Tutto pronto per la tre giorni di Residenza Artistica nel Borgo di Maranola di Formia

L’evento organizzato dal Parco dei Monti Aurunci in collaborazione con l’Associazione Culturale Fuori Contesto prevede la Residenza artistica di tre giorni nel Borgo di Maranola, nei quali verranno raccolte le voci dei residenti, delle famiglie che abitano il luogo.

Gli artisti si immergeranno nel contesto e ascolteranno le storie delle cittadini, attraverso interviste realizzate e registrate con la comunità, e trasformeranno queste voci in opera d’arte contemporanea, perché ogni persona è un opera d’arte. Le voci narranti potranno essere riascoltate grazie all’installazione di 4 piccoli pannelli con codici QR nel Borgo di Maranola.

Il momento più importante ci sarà domenica 19 luglio alle 18 in piazza Antonio Ricca, con l’inaugurazione della Residenza Artistica e il laboratorio per bambini. Giochi, ma soprattutto educazione ambientale.

La lettura animata narra la storia di Sybilla, una bottiglia di plastica, che si sente diversa perché nasce con un’anima, con dei sentimenti, con dei pensieri e cerca di capire quale possa essere la sua missione nel mondo. Alla fine del laboratorio-spettacolo di Sybilla, verranno distribuiti adesivi con il QR code del video. “Storie di plastica”, che i bambini e le loro famiglie potranno portarsi a casa, o poi a scuola, o regalare, per poter così vedere il video.

“E’ un evento in cui si coniuga la storia, le tradizioni e la cultura ambientale in uno dei più affascinati borghi del Parco degli Aurunci. Un evento che potremmo definire permanente perché una volta concluso il live, i QR code rimarranno nel borgo, come installazione permanente e permetteranno a chiunque di riascoltare le storie attraverso la voce narrante dei protagonisti. Un ringraziamento al Comune di Formia e al sindaco Paola Villa per la collaborazione e per il patrocinio”. E’ il stato il commento del direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis.

COMUNICATO STAMPA