Tutto pronto per l’ VIII Trofeo Città di Ferentino

Manca davvero poco all’ VIII Trofeo Città di Ferentino organizzato dalla Velosport Ferentino nei pressi dei locali della Mail Boxes Ect, lungo la strada provinciale ASI 1,28.





Domenica 30 maggio 2021 ci saranno 3 gare in programma.







Dalle ore 14.00 il via alle gare con la prova Esordienti Primo Anno (circuito da ripetere 7 volte per un totale di 23,5 km). A seguire la gara Esordienti Secondo Anno (circuito da ripetere 7 volte più un altro circuito più impegnativo da ripetere 1 volta per un totale di 30,3 km) e la gara Allievi (circuito da ripetere 15 volte più circuito più impegnativo da ripetere 2 volte per un totale di 59 km), La gara Allievi sarà trasmessa in diretta su facebook sulla pagina di Radio Ferentino, nonchè sul sito www.radioferentino.it , e anche in digitale terrestre sulle frequenze di Ernica Tv (canali 273 – 655). Collegamenti per l’arrivo delle altre gare Esordienti su Radio Ferentino.

Ricordiamo che saranno assegnati i titoli come Campione Regionale Lazio per le Donne delle tre categorie, Esordienti Primo Anno, Esordienti Secondo Anno, Allieve.



Nelle 3 gare in programma saranno premiati i primi 10 classificati, Esordienti 1° anno; i primi 10 classificati Esordienti 2° anno e i primi 10 classificati Allievi; a questi si aggiungono le prime 5 donne classificate Esordienti 1° anno; le prime 5 donne classificate Esordienti 2°anno e le prime 5 donne classificate Allieve.

La macchina organizzativa di ogni qualsivoglia evento ciclistico rimane sempre molto

complessa da gestire e coinvolge numerosi addetti ai lavori, per questo motivo, nella

speranza di non aver dimenticato nessuno, porgo un doveroso ringraziamento a tutti

coloro che si adopereranno e si sono adoperati per la riuscita dell’evento in particolar

modo un ringraziamento speciale alla Società “Mtb Ruote Libere Ferentino” con la

quale, in questa occasione è nata una intesa per una fattibile collaborazione per futuri

eventi a venire. Ringrazio quindi: il Comune di Ferentino, la Provincia di Frosinone, il corpo della Polizia Municipale di Ferentino, l’AVER di Ferentino nella persona di Elio Di Stefano, il

Comando dei Carabinieri di Ferentino, la Polizia di Stato di Frosinone, Motostaffette

Vessellla, Pisani Massimo per l’organizzazione gare e radio corsa, la Federazione

Ciclistica regionale e provinciale, l’AVIS di Ferentino, Radio Ferentino per il servizio in

diretta dell’evento, Luca Silvestri “Film Maker” per le riprese foto e video e la Croce

Rossa di Frosinone per il servizio ambulanze. Un sentito ringraziamento a tutta la

dirigenza VeloSport Ferentino ed a tutti i collaboratori, parte attiva di un evento

immancabile per il nostro territorio e per gli appassionati di ciclismo”. Ecco la presentazione dell’evento nelle parole del presidente della Velosport Ferentino, Walter Cardarilli: “

Immancabile il saluto del sindaco di Ferentino, nonché presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo: “In questo periodo così complicato per il nostro Paese, con nuove regole per la socialità e il distanziamento necessario a impedire la diffusione del coronavirus, siamo orgogliosi di riuscire a ospitare nella nostra città, e sul territorio provinciale, l’8° Trofeo Città Di

Ferentino riservato alla categoria Allievi e Esordienti di 1° e 2° anno, un appuntamento

sportivo per appassionati, cittadini e turisti. L’VIII Trofeo Città di Ferentino, ci ripropone, uno spettacolo di elevata qualità agonistica, grazie agli organizzatori della VeloSport Ferentino sotto la guida di Walter Cardarilli. Inoltre, anche attraverso iniziative sportive come questa si deve cogliere l’occasione di far conoscere le bellezze naturali, la storia e i prodotti enogastronomici della nostra amata Ciociaria. In qualità di Sindaco di Ferentino e presidente della Provincia di Frosinone, insieme al consigliere comunale delegato allo Sport, Nicola Dell’Olio, voglio rivolgere a organizzatori, atleti e associazioni il mio più caloroso benvenuto e ringraziare quanti si

sono adoperati per mettere a punto questo evento all’insegna del ciclismo”.

COMUNICATO STAMPA