Tutto pronto per il grande evento di sabato 19 luglio a Santopadre (FR): “Agri-Raduno 2025” con aratura in notturna

I complimenti e l’in bocca al lupo del consigliere comunale delegato all’agricoltura, Giulio Scappaticci: “Un evento ormai di grande notorietà nel comparto agricolo regionale. Un sentito grazie ai ragazzi dell’associazione Trattoristi del Basso Lazio che, con passione, si stanno impegnando per la realizzazione dell’iniziativa. Come amministrazione, garantiamo il massimo appoggio a manifestazioni di questo genere, che danno rilievo al nostro paese e valorizzano il nostro territorio. L’evento prevede dimostrazioni dal vivo, stand gastronomici con prodotti locali e intrattenimento per tutte le età. Celebriamo insieme le nostre radici agricole e rendiamo indimenticabile questa edizione dell’Agri-Raduno

Correlati