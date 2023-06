Tutto pronto per il Festival Corto… ma non troppo!: un evento dedicato alla riabilitazione psichiatrica e sociale

L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale L’ONDA e dalle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano con l’importante sostegno del Comune di Paliano e dell’ASL di Frosinone.

Il festival animerà il centro di Paliano per tre giorni: l’appuntamento è alle ore 16:00 presso l’Ex Cinema Esperia in Piazza XVII Martiri e il programma è tutto dedicato alla salute mentale e fisica e alle tematiche di inclusione e integrazione sociale. Nella giornata di apertura di giovedì 8 giugno 2023 si parlerà dell’importanza di accettare e valorizzare le differenze, per costruire una società più inclusiva, solidale e giusta dove le differenze sono valorizzate e rispettate. Presenzieranno il dott. Fausto Russo – responsabile UOC Salute Mentale A B C dell’ASL di Frosinone e strutture e attività impegnante nel contesto della salute mentale e del disagio psichico.

Venerdì 9 giugno 2023 grande importanza alla prevenzione, all’educazione e alla cura. Oltre a realtà e centri che si occupano di riabilitazione psichiatrica, saranno ospiti la dott.ssa Eleonora Campoli – Assessore alle politiche scolastiche, la dott.ssa Mariella Morelli – dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Paliano, la dott.ssa Dott.ssa Serena Zurma – Presidente A. Ge – associazione nazionale genitori di Colleferro e consigliera nazionale A. Ge e interverranno sul tema dei disagi giovanili. Presenti anche docenti e alunni della classe 3B dell’Istituto Comprensivo palianese. Inoltre, sempre venerdì 9 giugno saranno attivi programmi di Screening oncologici dell’ ASL di Frosinone dedicati alla prevenzione sul territorio con il truck che stazionerà in piazza XVII Martiri dalle ore 10:00 alle ore 17:00. A bordo del poliambulatorio mobile sarà possibile effettuare: HPV e PAP Test per donne dai 25 ai 64 anni, Screening oncologico del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, Mammografia per donne dai 50 ai 74 anni (info e prenotazioni: numero verde 800.003422 , dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, oppure coodinamento.screening@aslfrosinone.it).

Sabato 10 giugno 2023 premiazioni del concorso di cortometraggi con ospiti e saluti. Inoltre a partire dalle ore 20:00 ci sarà THE CRAZY COLOURS OF MUSIC, festa in piazza con l’esibizione dell’Azztherapy Band – composta da utenti e operatori delle strutture riabilitative palianesi. Dalle 21:00 PROIEZIONE SU MAXI SCHERMO della FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY – INTER ed esibizioni della Blue fitness centro formazione danza e de I Salta Pizzica.

COMUNICATO STAMPA