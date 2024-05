Tutto “esaurito” per Abbruzzese (Lega) a Ceprano e Palestrina

Ancora due sale gremite per Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale a distanza di oltre 100 km. Tutto esaurito dunque sia a Ceprano all’Hotel Villa Ida, in un incontro con la cittadinanza organizzato impeccabilmente dal dirigente del Carroccio Gianni Sorge e dal consigliere comunale Paolo Castaldi e sia in provincia di Roma. “Siamo a Palestrina per un’altra tappa molto partecipata dell’Europa dei Territori! – ha esordito così Mario Abbruzzese – Vogliamo salvaguardare il Made in Italy, l’agricoltura, il lavoro e costruire l’Europa del futuro! Un ringraziamento sentito all’On. Pasquale Ciacciarelli, all’On. Pietro Sbardella, alla Candidata Sindaco Eleonora Nuvoli, al commisario cittadino della lega e Candidata Vice Sindaco Beatrice Stazi e al Resp.org.Lega Prov. Roma Umberto Capoleoni”.

“L’Europa deve essere vicina ai territori, – ha proseguito Abbruzzese – ascoltando e comprendendo le esigenze delle diverse comunità e lavorando per promuovere politiche che rispondano alle loro specifiche necessità. Sostenendo un approccio centrato sulle realtà locali, l’Europa può costruire un futuro più inclusivo e vicino alle esigenze delle persone”.

COMUNICATO STAMPA