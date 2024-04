Tutto esaurito anche a Colfelice per Mario Abbruzzese

Tutto esaurito anche a Colfelice. Mario Abbruzzese raduna sindaci amministratori e sostenitori al White Bar, alla presenza del sindaco Bernardo Donfrancesco e del coordinatore cittadino della Lega, Flavio Arcese. Al fianco del già presidente del consiglio regionale anche l’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco entrambi candidati alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno nella circoscrizione Italia Centrale.”L’Europa chiede agli agricoltori di adottare pratiche di rotazione delle colture più sostenibili e di introdurre nuove tecnologie per ridurre le emissioni e gli sprechi alimentari. Tuttavia, – ha detto Mario Abbruzzese – l’introduzione di queste nuove pratiche richiede investimenti significativi senza garanzie di rendimenti economici adeguati. In alcuni paesi, come la Germania, c’è stata un’opposizione specifica all’aumento delle tasse sul diesel agricolo, causando un aumento dei costi operativi. In generale, ciò che gli agricoltori chiedono sono sussidi più equi, riduzione della burocrazia e misure per calmierare i costi dei carburanti. Le rigide norme ambientali imposte dall’UE in molti casi non si applicano ai produttori extra-europei e tutto ciò mette gli agricoltori europei in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli che non sono soggetti a tali regolamenti. Noi siamo pronti a difendere il mondo agricolo perché rappresenta un’eccellenza della nostra economia oltre che un comporto che è sempre stato un fiore all’occhiello nella storia del Paese”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati