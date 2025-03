TUTTA ROCCASECCA SI “ACCENDE” IN ONORE DI SAN TOMMASO D’AQUINO CON Il FALÒ DELLA PRO LOCO

Tutta Roccasecca si accende in onore di San Tommaso d’Aquino: sarà un po’ diverso e soprattutto particolare il falò di quest’anno organizzato dalla Pro Loco.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della nascita proprio a Roccasecca del Dottore Angelico infatti, la Pro Loco ha pensato in grande. Il falò che illuminerà come di consueto via Roma nei pressi della fontana monumentale nella sera della vigilia della festa, giovedì 6 marzo a partire dalle ore 19, verrà acceso attraverso i fuochi dei tedofori che arriveranno da tre bracieri posizionati in tre diversi punti di Roccasecca.

Dal braciere nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta allo Scalo partirà la fiaccola portata in bicicletta dagli atleti della MTB Bike Roccasecca; dal braciere nei pressi del Ponte del fiume Melfa partiranno a cavallo i Cavalieri del Monte Asprano e infine, proprio dalla Chiesa del Monte Asprano, la Chiesa di San Tommaso, partiranno gli atleti della Polisportiva Fava. I tedofori si incontreranno insieme in via Roma e, sempre insieme, verrà acceso il falò.

Non solo, arricchiranno la serata i figuranti in costume medievale dell’associazione Fides et ratio e un momento conviviale.

“In occasione di questa importante ricorrenza – ha detto Fabrizio Torriero, presidente della Pro Loco – abbiamo pensato di onorare San Tommaso d’Aquino coinvolgendo tutta la nostra città e alcune delle nostre realtà associative. Ne è venuta fuori un’idea particolare e che sperimenteremo in presa diretta sull’esempio della fiaccola olimpica per poi accendere tutti insieme il consueto falò di via Roma. Grazie a tutte le associazioni e agli atleti che parteciperanno, grazie a tutti coloro che collaborano per questa iniziativa, grazie al Comune di Roccasecca e ai figuranti”.

A salutare con favore questa iniziativa anche il campionissimo Franco Fava, che impossibilitato a partecipare perché impegnato a seguire in Giappone la Maratona di Tokio, non ha mancato di inviare un messaggio di auguri e di incoraggiamento alla Pro Loco e a tutti i partecipanti.