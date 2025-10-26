Tutta la redazione di Liritv festeggia il compleanno del Direttore Editore Augusto D’Ambrogio

Giornata di festa in casa Liritv: oggi tutta la redazione si unisce per fare i più sinceri auguri di buon compleanno al nostro Direttore Editore, Augusto D’Ambrogio.

Con la sua visione, la sua determinazione e una passione inesauribile per la comunicazione e il territorio, Augusto D’Ambrogio ha trasformato Liritv in un punto di riferimento dell’informazione locale, capace di raccontare con autenticità la vita, le storie e le eccellenze della nostra comunità.

Sotto la sua guida, la rete è cresciuta costantemente, rinnovandosi con nuovi progetti, format originali e un impegno quotidiano volto a dare voce a persone, idee e realtà che rendono il nostro territorio unico.

Oggi tutta la squadra,giornalisti, tecnici, redattori, operatori e collaboratori, vuole esprimere non solo gli auguri, ma anche un sincero ringraziamento per la fiducia, la dedizione e l’esempio che il Direttore trasmette ogni giorno.

Buon compleanno, Direttore, che questo nuovo anno sia ricco di soddisfazioni, successi e nuove sfide da affrontare con la stessa energia e passione che da sempre contraddistinguono il suo lavoro.

Con stima e affetto, tutta la redazione di Liritv.

