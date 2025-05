Tutela dell’Orso Bruno Marsicano: il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise chiude temporaneamente il sentiero F10

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha ufficialmente disposto, anche per quest’anno, la chiusura temporanea del sentiero F10, uno dei percorsi escursionistici più suggestivi del territorio, che conduce alla vetta del Monte Marsicano. La decisione, sancita da un’ordinanza pubblicata oggi, si inserisce in un più ampio sforzo di conservazione e tutela del fragile ecosistema che ospita l’orso bruno marsicano, specie simbolo del Parco e a rischio critico di estinzione.

La chiusura resterà in vigore fino al 15 giugno 2025, con la possibilità di proroghe qualora le condizioni lo rendessero necessario per garantire la tranquillità degli animali durante un periodo cruciale: la stagione degli accoppiamenti.

> “L’accoppiamento è una fase estremamente delicata della vita degli orsi,” si legge nella nota del Parco, “un tassello fondamentale per la sopravvivenza e la prosperità di questa specie unica al mondo.”

L’area interessata dal sentiero F10 è da anni frequentata da esemplari di orso proprio in questo periodo, attirando purtroppo anche un numero crescente di appassionati, fotografi e curiosi, spesso presenti fin dalle prime ore del mattino e fino al tramonto. Un afflusso che, nonostante gli appelli alla responsabilità e le restrizioni passate, si è rivelato ancora una volta troppo elevato.

Il provvedimento non è solo un gesto di protezione, ma un chiaro invito al rispetto. L’Ente Parco sottolinea come in contesti esterni alla sua giurisdizione – dove non è possibile adottare misure simili – la sensibilità individuale giochi un ruolo determinante nella salvaguardia degli orsi e del loro habitat.

L’ordinanza completa è disponibile sul sito ufficiale del Parco: www.parcoabruzzo.it.

Il Parco invita escursionisti, naturalisti e visitatori a collaborare, rinunciando temporaneamente all’accesso al sentiero F10, per contribuire attivamente alla protezione dell’orso bruno marsicano, un patrimonio naturale inestimabile da difendere con consapevolezza e responsabilità.

Foto: Ezechia Trella – Archivio PNALM

