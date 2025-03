Tutela ambientale e sicurezza dei consumatori. La Polizia di Stato sequestra alimenti non idonei al consumo

Continuano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del trasporto merci e persone con particolare attenzione a quello dedicato all’alimentazione.

Nello scorso fine settimana, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora hanno sottoposto al controllo un autocarro furgonato con una persona a bordo.

Durante l’ispezione del mezzo i poliziotti accertavano che nel vano di trasporto vi erano varie ceste contenente pane nonché, dei contenitori in polistirolo con all’interno mozzarelle, in condizioni di trasporto igienico-sanitarie non idonee al consumo, violando il rispetto della specifica normativa.

Con l’ausilio del personale dell’ASL di Sora, i prodotti venivano sequestrati e successivamente affidati ad una ditta specializzata per lo smaltimento, mentre il conducente del veicolo veniva sanzionato.