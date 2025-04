Turnazione idrica a Monte San Giovanni Campano: una distribuzione davvero equa?

L’Ufficio Tecnico manutentivo del Comune di Monte San Giovanni Campano ha recentemente pubblicato sul sito web comunale un nuovo avviso di turnazione idrica. Questo piano, che riguarda esclusivamente gli areali di Colli e Anitrella, è stato presentato come parte delle misure adottate per gestire in modo sostenibile le risorse idriche del territorio. L’obiettivo dichiarato è ridurre i disagi per i cittadini e garantire una distribuzione più equilibrata dell’acqua nelle diverse zone del comune.