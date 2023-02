“Turismo sostenibile per il rilancio del territorio”, giovedi 16 febbraio il convegno

Si svolgerà giovedì prossimo, 16 febbraio, presso l’ostello di Colle Mordani a Trevi Nel Lazio, un convegno curato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini dal titolo: “Turismo sostenibile per il rilancio del territorio”. Il convegno è una delle azioni previste dal progetto per la realizzazione del Centro di posta “Colle Mordani” , ammesso a contributo nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Lazio “Itinerario Giovani”.

“Racconteremo l’esperienza del centro di posta, il ruolo che ha avuto in questi due anni nell’incentivare e favorire il turismo giovanile e più in generale l’offerta turistica del nostro territorio –sottolinea il Presidente dell’Ente Parco Domenico Moselli- Voglio ringraziare le ragazze e i ragazzi che stanno gestendo l’ostello, il manager turistico e tutte le altre professionalità che hanno lavorato in questi mesi alla realizzazione dell’importante progetto del centro di posta, una struttura polivalente, nuova nel suo genere, capace di richiamare soprattutto giovani turisti e le cui attività di animazione stanno avendo un effetto positivo per tutto il territorio”. “A distanza di quasi due anni dalla sua inaugurazione –afferma il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli- il Centro di Posta di Colle Mordani rappresenta uno straordinario successo di promozione territoriale, ed è l’esempio di come possono rigenerarsi gli immobili comunali al fine di creare lavoro, ed attrazione sul territorio. La dinamicità dei ragazzi che gestiscono la struttura si amplia con l’organizzazione di importanti iniziative, che portano alla conoscenza delle tradizioni, dell’enogastronomia, storia e cultura di questo meraviglioso territorio. Colle Mordani rappresenta anche l’ottimo risultato della sinergia tra Comune e Parco dei Monti Simbruini, per la destinazione d’immobili comunali, un iter che sicuramente replicheremo con altre strutture”.

Comunicato stampa