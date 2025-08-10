Turismo sostenibile e innovazione: al via il nuovo Corso di Alta Formazione per il Management Sostenibile delle Imprese Turistiche

Iscrizioni aperte fino al 15 settembre 2025.

La Camera di Commercio Frosinone Latina, attraverso la sua Azienda Speciale Informare, lancia il Corso di Alta Formazione “Management Sostenibile delle Imprese Turistiche”, un percorso formativo gratuito pensato per chi desidera acquisire competenze avanzate nella gestione strategica e operativa delle realtà turistiche. Il Corso è finalizzato ad affiancare alla preparazione teorica strumenti pratici e casi applicativi, promuovendo una visione integrata, innovativa e sostenibile dell’impresa turistica.

Il programma, ideato e strutturato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, affronta i temi chiave che stanno trasformando il settore: sostenibilità, economia circolare, digitalizzazione e intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per: aumentare la competitività delle destinazioni e migliorare la qualità dell’offerta; sviluppare competenze nella progettazione, gestione e valorizzazione di progetti di sviluppo turistico; sviluppare capacità analitiche e decisionali per affrontare le sfide di un contesto competitivo e in continua evoluzione; affrontare i temi dell’innovazione, della sostenibilità e della governance delle risorse territoriali; elaborare strategie e soluzioni concrete per la competitività delle destinazioni turistiche.

«La formazione è una leva strategica per lo sviluppo del nostro territorio. Con questo nuovo percorso, uniamo la cultura dell’innovazione alla sostenibilità, fornendo alle imprese e ai professionisti del turismo strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro. Puntiamo a valorizzare le eccellenze locali, promuovendo un modello di crescita responsabile e duraturo». – Ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

Il corso in sintesi

Durata: 100 ore complessive (15 in presenza e 85 online)

Cadenza: 20 giornate formative da 5 ore ciascuna, a partire da ottobre 2025

Contenuti: normativa e contratti turistici, tutela del consumatore, digital marketing, customer experience, sicurezza sul lavoro, privacy, fundraising, progettazione eventi, strategie ESG, turismo e intelligenza artificiale

Attestazione: rilascio certificazione delle competenze acquisite a seguito di test finale

A chi è rivolto

Possono partecipare i residenti nelle province di Frosinone o Latina, oppure coloro che lavorano presso imprese iscritte alla Camera di Commercio di Frosinone Latina. È richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di laurea.

Come partecipare

Le domande di adesione sono disponibili sul sito www.informare.camcom.it e vanno inviate all’indirizzo ambiente@informare.camcom.it entro il 15 settembre 2025.

Per informazioni: www.informare.camcom.it