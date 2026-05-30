TURISMO, ROCCA INAUGURA NUOVO INFOPOINT E STRATEGIA COMUNICAZIONE TURISMO LAZIO

Martedì 3 giugno 2026, alle ore 11.30, presso la galleria gommata della stazione Termini (ingresso lato via Giolitti), il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme all’assessore al Turismo Elena Palazzo, inaugurerà la nuova area engagement della Regione Lazio, che sarà operativa all’interno della stazione per promuovere il patrimonio turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico di tutto il Lazio.

Contestualmente verrà presentata la nuova strategia di comunicazione per la promozione turistica della Regione Lazio.

Interverranno:

•⁠ ⁠il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca;

•⁠ ⁠l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo;

•⁠ ⁠il presidente di Grandi Stazioni Retail, Paolo De Cesare.

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