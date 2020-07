Turismo, “Ripartiamo dai Borghi”: la proposta di Confagricoltura FR

Un grande progetto per il rilancio delle aree interne del nostro Paese. È l’idea lanciata da Confagricoltura durante l’evento “Ripartiamo dai borghi” al sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi. Le aree interne curate dagli agricoltori rappresentano un patrimonio culturale dei territori e talvolta un polo di attrazione turistica, come dimostra la crescita dell’enoturismo. “La pandemia ed il lockdown – spiega il presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza – hanno fatto riscoprire l’importanza di aree per le quali occorre avere una nuova attenzione per un vero rilancio dell’economia. La nostra organizzazione chiede di ripartire dai borghi con investimenti in infrastrutture, progetti di rivitalizzazione di fabbricati agricoli che non hanno più un uso agricolo, mettendoli al servizio della comunità. Un’opportunità da cogliere al volo perché in grado di portare allo sviluppo del turismo e al rilancio delle aree interne, con vantaggi economici per agricoltori, commercianti, ristoratori e artigiani”. Dunque un nuovo modello turistico su cui puntare, più sostenibile, capace di valorizzare l’aspetto rurale attraverso un progetto che punti sulla accessibilità strutturale e digitale delle aree interne e sull’innovazione: “La nostra organizzazione – sottolinea del Greco Spezza – proprio in questa direzione, ha da tempo stipulato accordi con l’UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani), per la valorizzazione e la riorganizzazione delle aree interne e con l’Associazione Dimore Storiche italiane per salvaguardare il patrimonio culturale privato del nostro Paese. A fianco a queste due iniziative anche il programma “Spighe Verdi” realizzato in collaborazione con FEE Italia, che premia i comuni più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità e, più in generale, promuovendo l’agricoltura sociale”.

COMUNICATO STAMPA