Turismo, Pittiglio (Vice Pres. Prov. Frosinone):” congratulazioni ad Atina, Castro e Trevi nuove bandiere arancioni

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni ai Comuni di Atina, Castro dei Volsci e Trevi nel Lazio diventati nuove bandiere arancioni. Comuni della nostra provincia che vanno ad aggiungersi a quelli di Collepardo, Picinisco e San Donato Valcomino, già insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Qualità dell’accoglienza, sostenibilità ambientale, tutela del patrimonio artistico e culturale sono i criteri del Touring: come amministrazione provinciale continueremo a sostenere proposte turistiche che siano in grado di far crescere, nel suo insieme, il nostro territorio. La qualità turistico – ambientale, del resto, sarà il futuro del turismo dei piccoli centri. Ancora buon lavoro alle new entry”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone e sindaco di San Donato Valcomino.