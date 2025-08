TURISMO, PALAZZO: «CON AVVISO DMO 2025 VALORIZZIAMO I CLUSTER STRATEGICI E RAFFORZIAMO IL BRAND LAZIO»

La Regione Lazio investe nella promozione turistica per il rilancio del brand Lazio. L’Assessorato al Turismo ha infatti pubblicato l’Avviso Pubblico DMO 2025, uno strumento fondamentale per promuovere l’attrattività turistica del territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle Destination Management Organization (DMO), soggetti chiave nella pianificazione e nella promozione dell’offerta turistica locale.

Con una dotazione finanziaria di 500.000 euro, l’Avviso prevede il cofinanziamento fino al 70% delle spese ammissibili per singolo progetto (massimo 35.000 euro), a sostegno di iniziative che valorizzino i quattro cluster strategici individuati dalla Regione: Conoscenza, cultura e benessere; Turismo attivo (Active); Slow tourism e Cammini; Grandi eventi

«Si tratta di un investimento importante che punta a rafforzare il brand Lazio e a lavorare su target turistici specifici, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali. Le DMO svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, perché sono radicate nei territori, conoscono i punti di forza delle singole destinazioni e sanno come comunicarle in modo efficace. Vogliamo promuovere un turismo sostenibile, autentico e di qualità, che parli alle esigenze di un pubblico sempre più attento e segmentato. Il Lazio è una terra ricca di bellezze e di angoli autentici ancora da svelare. Con questo Avviso vogliamo mettere in rete le eccellenze e dare un impulso concreto alla promozione turistica del nostro territorio», dichiara l’assessore al Turismo, Elena Palazzo.

Le attività progettuali potranno includere educational e press tour, eventi nei borghi e nei centri storici, promozione delle tradizioni locali e del cosiddetto “turismo delle radici”, con l’obiettivo di favorire anche la destagionalizzazione dei flussi turistici e attrarre visitatori tutto l’anno.

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 settembre 2025. Le proposte saranno valutate da una Commissione sulla base della qualità progettuale, della capacità di attrazione, della sostenibilità e dell’accessibilità delle iniziative.