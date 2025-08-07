TURISMO, PALAZZO: «CON 8 MLN RIFINANZIAMO LA LEGGE SUL LITORALE. NUOVO IMPULSO A COMUNI COSTIERI PER VALORIZZARE MARE DEL LAZIO»

«Con lo stanziamento di 8 milioni di euro che abbiamo approvato in sede di assestamento di bilancio durante l’ultimo Consiglio regionale, la Regione Lazio rifinanzia la Legge sul Litorale e offre nuova linfa a numerosi Comuni costieri per la realizzazione di progetti strategici per il territorio. Un intervento concreto che rafforza le nostre politiche a favore della Blue Economy e del turismo, due asset fondamentali per lo sviluppo del Lazio».

Così l’assessore al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, commenta il rifinanziamento della Legge sul Litorale, che permetterà di sostenere progetti nei Comuni di Gaeta, Itri, Minturno, Fondi, Civitavecchia, Santa Marinella, Montalto di Castro, Anzio e Nettuno.

«Il mare – prosegue l’assessore Palazzo – è una risorsa straordinaria, che merita di essere tutelata e valorizzata, per questo è al centro delle politiche regionali. Con questo intervento, diamo un segnale forte ai territori e alle amministrazioni locali, promuovendo azioni che guardano alla qualità dell’ambiente e alla competitività turistica».

Il rifinanziamento si inserisce all’interno di una più ampia strategia regionale che punta a sostenere e rilanciare l’economia del mare, in linea con i principi della sostenibilità e dell’innovazione.