TURISMO LENTO E PROMOZIONE TERRITORIALE, LA REGIONE LAZIO PROTAGONISTA A “FA’ LA COSA GIUSTA!” DI MILANO

La Regione Lazio è stata protagonista a “Fa’ la cosa giusta!”, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al turismo sostenibile, ai cammini e alla valorizzazione dei territori, che si è svolto a Milano. Una presenza importante che rappresenta una grande opportunità per promuovere, anche fuori dai confini regionali, le eccellenze paesaggistiche, culturali e spirituali del Lazio.

Attraverso incontri, presentazioni e momenti di confronto, la Regione ha raccontato un modello di promozione territoriale a 360 gradi, capace di mettere in rete borghi, percorsi naturalistici, itinerari spirituali ed esperienze di turismo lento. Un lavoro che punta a valorizzare soprattutto le aree interne, favorendo uno sviluppo sostenibile dei territori.

Uno dei momenti più significativi, la presentazione della Guida ai Cammini e dei podcast dedicati agli itinerari del Cratere anche nel Lazio, strumenti innovativi pensati per accompagnare pellegrini, camminatori e turisti alla scoperta di percorsi ricchi di storia, spiritualità e natura. Nel corso delle tre intense giornate sono stati inoltre dedicati specifici focus ad alcuni tra i principali ed emergenti cammini che attraversano l’Appennino centrale, con l’obiettivo di raccontare le opportunità di crescita turistica e culturale legate a questi itinerari.

Particolare attenzione è stata riservata a tutti i Cammini promossi dall’assessorato e dalla direzione al Turismo affiancati dalla direzione al patrimonio naturale e per i Cammini del cratere dall’assessorato ai Lavori Pubblici e alle Politiche di Ricostruzione.

«Quello della Regione è un lavoro per migliorare infrastrutture, accessibilità e fruibilità dei percorsi, trasformando i cammini in un vero motore di sviluppo per i territori. L’obiettivo è rafforzare la rete dei percorsi regionali, sostenere i piccoli comuni e offrire a pellegrini e visitatori nuove occasioni per scoprire il patrimonio storico, ambientale e spirituale del Lazio.

La partecipazione a “Fa’ la cosa giusta!” conferma quindi l’impegno della Regione nel promuovere i propri territori attraverso un sistema integrato di cammini, turismo lento e valorizzazione delle aree interne», hanno dichiarato l’assessore al Turismo, Elena Palazzo e l’assessore alla Ricostruzione, Manuela Rinaldi.