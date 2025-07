Turismo in crescita ad Avezzano: +12% di visitatori secondo i dati Istat

AVEZZANO – Nonostante non sia tradizionalmente considerata una meta turistica, Avezzano registra un significativo incremento delle presenze nel 2024: secondo i dati Istat riportati dal quotidiano Il Centro, i visitatori sono aumentati del 12% rispetto all’anno precedente.

Si tratta, prevalentemente, di soggiorni brevi: la permanenza media negli hotel e nei circa 30 bed and breakfast presenti in città è inferiore ai due giorni. Un dato che delinea il profilo di una città punto di transito, apprezzata come base logistica per impegni lavorativi, eventi sportivi e iniziative culturali.

«È un dato sicuramente incoraggiante – commenta l’assessore al Turismo, Alessandro Pierleoni – che ci indica che siamo sulla buona strada. Avezzano non è una località turistica, ma in un periodo in cui si registrano cali anche in destinazioni più affermate, la nostra crescita testimonia un lavoro di squadra che comincia a dare i suoi frutti».

Secondo l’assessore, l’aumento delle presenze è il risultato di una programmazione condivisa tra amministrazione, operatori privati e realtà associative. Accanto agli eventi istituzionali, infatti, trovano spazio iniziative promosse da associazioni culturali, sportive e ambientali, spesso in collaborazione con il Comune o con il suo patrocinio.

Tra le iniziative citate da Pierleoni ci sono i progetti legati alla Riserva del Salviano, la riqualificazione urbana della Via delle Stelle, la valorizzazione dell’identità locale e l’apertura ai visitatori dei Cunicoli di Claudio. Un’offerta variegata che contribuisce a rendere attrattivo il territorio, pur in assenza di una forte vocazione turistica strutturata.

«Il percorso è solo all’inizio – conclude l’assessore – ma la collaborazione con le realtà vicine alla città, come Alba Fucens, l’area del Fucino, i parchi e le riserve naturali, può generare un’economia turistica sostenibile e diffusa anche nella Marsica».