Turismo enogastronomico, il 28 febbraio a Fiuggi: “Viaggio nelle terre del Cesanese alla scoperta delle ricette della cucina ecclesiastica”

Martedì 28 febbraio alle ore 11.00 presso l’Istituto Alberghiero M. Buonarroti di Fiuggi (Via Garibaldi, 1), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della ricerca e della pubblicazione digitale “Viaggio nelle terre del Cesanese alla scoperta delle ricette della cucina ecclesiastica“.

Partecipano: il prof. Francesco Cozzolino, preside Istituto M. Buonarroti, Antonio Borgia, presidente della Strada del Vino Cesanese, il prof. Gioacchino Giammaria, presidente ISALM, Istituto di storia dell’arte del Lazio Meridionale, Salvatore Tassa, Cuciniere e Capomastro rurale, la prof.ssa Maria Grazia Borgia, biologa nutrizionista, il prof. Ernesto Di Renzo, Docente di Antropologia del gusto presso l’Università di Tor Vergata.

Modera il giornalista RAI Rocco Tolfa.

A seguire una dimostrazione pratica e degustazione delle “Ricette divine”, abbinate ad una selezione di vini del Cesanese del Piglio, un light lunch a cura degli allievi, coadiuvati dal Corpo Docente dell’Istituto.

La cucina è cultura, tradizione, convivialità – ha detto Antonio Borgia, presidente dell’associazione organizzatrice. Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Lazio, in collaborazione con ISALM e Istituto Alberghiero M. Buonarroti Fiuggi, nasce dall’esigenza di valorizzare la storia e l’economia di un vasto territorio, quello attraversato dalla Strada del Vino Cesanese, che racchiude una ricchezza storica, culturale, spirituale, paesaggistica che ne fa meta ideale per turisti alla ricerca di una vacanza immersiva e coinvolgente.

Per diffondere i risultati della ricerca e le ““, abbiamo scelto la via digitale, al fine raggiungere il maggior numero di utenti in modo sostenibile ed accessibile, limitando l’uso e lo spreco di carta –– favorendone la diffusione via social e sul sito della Strada, dove l’Ebook si potrà scaricare liberamente al link: http://www.lastradadelvinocesanese.it.