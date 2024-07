Turismo delle radici, dalla Colombia a Fumone

L´anno delle Radici Italiane del mondo fa tappa a Fumone. Sabato 27 luglio alle ore 10.00 nella sala consiliare del municipio di Fumone alle porte di Frosinone (Lazio). In quella circostanza ci sarà un interessante incontro per illustrare l’iniziativa fortemente voluta a livello Governativo e curato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.Parliamo di un particolare tipo di turismo rivolto ai discendenti di persone emigrate che ritornano a visitare i luoghi in cui sono partiti i propri antenati. Il programma prende il nome di Italea, che richiama la pianta talea: un suo frammento, appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell’acqua, può rigenerare le parti mancanti, dando vita così ad un nuovo esemplare. Si tratta proprio di questo: riabbracciare i luoghi da dove sono partiti gli antenati.Ogni regione ha un team che si occupa di organizzare itinerari su misura attraverso una fitta rete di ricercatori, guide e operatori turistici regionali. Un’ esperienza unica e indimenticabile di viaggio che non solo toccherà il paese d’origine e i luoghi legati alle memorie familiari ma, se lo si desidera, includerà anche una serie di attività che permetteranno di scoprire le bellezze del territorio e approfondire la cultura italiana con le sue innumerevoli tradizioni.Attraverso il sito Italea.com ci si può registrare come fruitore o come operatore che offre i propri servizi. Si potrà usufruire di sconti sulla rete ferroviaria italiana fino al 31 dicembre 2024 viaggiando su Frecciarossa.Fumone, nel cuore della Ciociaria ha una forte vocazione turistica e di accoglienza. Il Sindaco Matteo Campoli, da tempo impegnato nella valorizzazione delle potenzialità del territorio, non si é lasciato sfuggire l’occasione di ospitare l’evento che potrà contare anche sulla presenza dell’On. Fabio Porta, parlamentare eletto in Sud America, profondo conoscitore delle tematiche legate ai nostri connazionali. Inoltre, saranno presenti: Antonello Caponera, Presidente del Com.It.Es (Comitati degli italiani all’estero) della Colombia: si tratta del parlamentino degli italiani oltre frontiera (istituiti dalla legge 286/2003 che ha 30.000 iscritti AIRE (l’Anagrafe degli italiani residenti Estero) nel Paese andino; Sonia Fiorini, responsabile del team Italea Lazio che illustrerà come la regione si é preparata ad accogliere questi nostri connazionali che verranno a riscoprire le proprie radici ed anche le altre bellezze della nostra regione.Maurizio Salvi, storico, ex corrispondente Ansa da Buenos Aires, profondo conoscitore dell’America Latina.Modera Gianni Lattanzio, direttore editoriale di Meridianoitalia. In estrema sintesi, si tratta di un’immersione nel turismo delle radici e anche un modo per riflettere sulla presenza dei nostri connazionali all’estero, che hanno superato quota sei milioni di iscritti AIRE. L’accesso all’evento è libero.

Correlati