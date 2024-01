Turismo dei cammini: opportunità e progetti. Workshop con associazioni sportive, strutture ricettive ed enti

Tutto pronto per il workshop “Il turismo dei cammini” che si svolgerà oggi, venerdì 19 gennaio, a partire dalle 17 nella sala consiliare del Comune di Pignataro Interamna. Un appuntamento importante, promosso dall’Associazione “DMO Terra dei Cammini ETS”- L’iniziativa si colloca nell’ambito del quadro delle iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto di sviluppo turistico convenuto e cofinanziato dalla Regione Lazio per incentivare la costituzione delle “Aree a destinazione turistica” , le cosiddette DMO (Destination Organization Management).

Il workshop permetterà un confronto ad ampio raggio con associazioni sportive e culturali, attività ricettive e istituzioni di tutto il territorio. L’incontro plenario vedrà una presenza ad ampia scala per discutere e confrontarsi su progettualità condivise per attrarre e accogliere adeguatamente il turismo esperienziale e sportivo in particolare.

«I Cammini e gli itinerari culturali europei stanno riscuotendo una crescente attenzione da parte del turismo internazionale – spiegano dall’organizzazione – Il territorio del sud della provincia di Frosinone, compreso tra il Comune di Roccasecca e San Vittore del Lazio, è attraversato dalla Via Francigena del Sud e da altri diversi Cammini come: il Cammino di San Benedetto, il Cammino di Filippo Neri. Essi partono da lontano e giungono a Montecassino e altri proseguono. Ciò comporta una necessaria cooperazione con tante altre DMO e organizzazioni, che come SER.A.F. e l’Associazione dei Comuni di Terra dei Cammini, lavorano da anni per ottimizzare i Cammini e promuoverli. Cammini e Itinerari culturali europei costituiscono attrattori sia per coloro che intendono percorrerli che per coloro che intendono usarli per visitare i luoghi dove sono conservati gli altri attrattori che fortunatamente il territorio possiede. È interesse della Dmo Terra dei Cammini ETS quello di far crescere questo tipo di turismo producendo iniziative di “marketing esterno ed interno” efficaci. Per questo motivo essa ha inteso avviare un processo di “condivisione e progettazione partecipata” con coloro che già operano in quest’ambito per comunanza di interessi e motivazione. Questo specifico workshop ha infatti l’obiettivo di “ascoltare” le Associazioni sportive e culturali interessate al tema dei Cammini e coloro che hanno strutture significative di accoglienza in modo da verificare la volontà di lavorare assieme sullo sviluppo del processo di crescita di questo tipo di turismo secondo modalità condivise».

Gli interventi iniziali previsti, per poi lasciare spazio al workshop con gli ospiti, sono introduttivi e servono solo per precisare il contesto di riferimento e le finalità dell’incontro. Dopo il benvenuto del sindaco di Pignataro Interamna Benedetto Murro, ci saranno gli interventi del presidente della Dmo Terra dei Cammini ETS, Alfonso Testa, del destination manager della Dmo Terra dei Cammini, Renato Di Gregorio e del presidente dell’Associazione Comuni Terra dei Cammini, Nadia Bucci.

Con il presidente dell’associazione Acilam, Carmelo Palombo, si avvierà poi il processo di raccolta delle testimonianze degli ospiti che hanno confermato di partecipare e portare il loro contributo. Interverranno per prima i referenti delle Associazioni sportive e culturali e seguiranno poi i referenti delle strutture di accoglienza e dei servizi.

Il workshop si concluderà con la condivisione di un programma d’incontri per un approfondimento progettuale comune, così da realizzare strumenti e iniziative puntuali per lo sviluppo turistico del territorio, ma anche per cominciare a predisporre le strutture con cui organizzare la Fiera Internazionale dell’Ergonomia dei Cammini che si conta di realizzare in autunno nel territorio del cassinate.

