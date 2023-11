Turismo, Coldiretti: “Dominga Cotarella presidente di Terranostra”

E’ Dominga Cotarella, il nuovo presidente di Terranostra, l’associazione italiana degli agriturismi promossa da Coldiretti.

E’ stata eletta in occasione in occasione dell’assemblea nazionale che si è svolta a Palazzo Rospigliosi a Roma, alla quale erano presenti anche il nostro presente di Terranostra Lazio, Cristina Scappaticci, insieme al consiglio direttivo regionale, ai consiglieri e presidenti provinciali, con il segretario regionale, Maurizio Ortolani.

Nata a Orvieto, figlia di Riccardo e Maria Teresa Cotarella, Dominga è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia. Fin dall’adolescenza ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia e adesso ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di “Famiglia Cotarella”, azienda leader nel mondo vitivinicolo.

“I miei migliori auguri di buon lavoro e quelli del consiglio direttivo regionale, ma anche di Coldiretti Lazio a Dominga Cotarella – spiega la presidente di Terranostra Lazio, Cristina Scappaticci – una grande professionista con una solida formazione e una comprovata esperienza in questo settore. Saprà guidare la nostra associazione valorizzando gli agriturismi e il turismo rurale. Lei da sempre racconta, propone, celebra e promuove in tutto il mondo i vini pregiati prodotti in tre terre straordinarie: la Tuscia dove tutto è iniziato, l’Umbria e Montalcino in Toscana. Insieme alle cugine Marta ed Enrica”.

Nel 2017 Dominga e le cugine Marta ed Enrica fondano “Intrecci”, Accademia di Alta Formazione di Sala, con lo scopo di formare “professionisti e manager di altissimo livello nel mercato del lavoro e della ristorazione”. E nel 2021 nasce Fondazione Cotarella, con l’obiettivo di promuovere e sostenere stili di vita, abitudini, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale. A dicembre 2022 Dominga Cotarella è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2023 diventa Presidente di Coldiretti Terni.

La Famiglia Cotarella gestisce la Fattoria Tellus, una fattoria didattica inclusiva situata nel cuore dell’Umbria dove apprezzare la stagionalità dei prodotti e condividere la bellezza del gioco e dello sport all’aperto. Dall’orto alla vigna didattica, dal prendersi cura degli animali ai laboratori di cucina e sensoriali, Fattoria Tellus è uno spazio “magico” e inclusivo per tutti i bambini, anche quelli con esigenze speciali.

“L’agriturismo non è solo uno straordinario volano economico per i territori e per le aree interne del Paese, ma rappresenta anche un potente mezzo di diffusione della cultura del cibo e dell’arte della cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco” spiega il neo presidente di Terranostra Coldiretti Dominga Cotarella, nel sottolineare che “il turismo rurale nazionale è trainato da un’agricoltura che è la più green d’Europa con la leadership Ue nel biologico con 80mila operatori, il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (325), 526 vini Dop/Igp e 5547 prodotti alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori”.

Insieme a Dominga Cotarella sono stati eletti due vicepresidenti, Diego Scaramuzza e Simone Ciferni, e il consiglio direttivo composto da: Eleonora Masseretti, Stefania Grandinetti, Davide Busca, Marco Masala, Simone Ferri Graziani, Elena Tortoioli, Margherita Sartorio, Manuel Lombardi, Tiziana Torelli, Giuseppe Caruana, Teo Musso e Carmelo Troccoli.

