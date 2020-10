Turismo, Ciacciarelli (Lega): “Con Latium vero rilancio per Fiuggi e area nord della provincia di Frosinone”

“È stato presentato ieri, nel corso dei lavori della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, di cui sono presidente, il progetto Latium per il rilancio di Fiuggi e dell’area limitrofa.

Coinvolge, infatti, anche 22 comuni della provincia di Frosinone arrivando a lambire Roma da una parte e la Campania dall’altra. È il risultato di un lavoro di squadra svolto insieme a Federalberghi, l’amministrazione comunale della città termale e quelle degli altri comuni coinvolti, che ha messo a sistema tutte le bellezze del territorio. Fiuggi deve tornare un volano di sviluppo per l’economia della regione intera. Si tratta della seconda città del Lazio per capacità ricettive. Soprattutto dopo l’emergenza Coronavirus era necessario mettersi seduti ad un tavolo per studiare una soluzione di rilancio. Sono soddisfatto che questo sia avvenuto e sono certo che grazie a Latium Fiuggi e l’intera area nord della provincia rivivranno una seconda primavera, in termini di turismo, enogastronomia e cultura.”

Così, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA

