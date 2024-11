Turismo, Battisti: “Durante Giubileo fondamentale integrazione tra Roma e province del Lazio”

“Desidero ringraziare il Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci, per avere organizzato una mattinata di lavoro in cui è stato presentato quanto realizzato in questi tre anni di attività e impegno. Durante la sessione di lavoro ho avuto modo di ribadire quanto sia fondamentale l’integrazione, in vista del Giubileo, tra la Capitale e i territori del Lazio. Abbiamo l’opportunità di far conoscere un’offerta turistica ampia che si estende oltre i confini della città. Il Lazio è terra di storia, cultura, arte, religioni, natura. La sinergia tra istituzioni, associazioni, privati è significativa anche per costruire un paniere turistico differenziato e territorialmente ampio”.

Così la consigliera regionale Pd, Sara Battisti, intervenendo all’iniziativa “Tre anni della Commissione Turismo: dalle periferie al centro. In cammino insieme verso il Giubileo” presso la Sala della Protomoteca, Campidoglio.

“Roma è Lazio, Lazio è Roma: in quest’ottica – ha proseguito – il mio contributo è stato quello di stimolare il coinvolgimento nelle scelte strategiche delle province, a partire dalla provincia di Frosinone.

Ho ricordato che Fiuggi è la seconda città del Lazio per ricezione, che la nostra terra è attraversata da luoghi di culto significativi a partire dall’Abbazia di Montecassino. È terra di cammini religiosi che intrecciano le radici della Ciociaria e i suoi preziosi monumenti naturalistici. Il Giubileo deve rappresentare una grande occasione per l’intera regione”.

COMUNICATO STAMPA