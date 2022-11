Turismo, Battisti: “Dalla Regione contributi di 15mila euro a comuni e associazioni per eventi natalizi”

“La Regione Lazio ha dato il via libera ad un nuovo bando, rivolto a comuni, associazioni riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali e Onlus, per ottenere fino a 15mila euro per iniziative culturali, sociali e turistiche da realizzare nel periodo tra l’8 dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 nel territorio della Regione Lazio”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Con questa misura – spiega – intendiamo proseguire il lavoro sul rilancio del turismo, per il rinnovo delle tradizioni locali anche in ottica delle festività natalizie, per valorizzare le nostre peculiarità enogastronomiche e le nostre bellezze. Finanziamenti, dunque, utili anche alla stesura di calendari di eventi nei nostri territori che richiamino pubblico e sollecitino le economie locali. Il turismo continua ad essere al centro del nostro lavoro. Per ulteriori info è possibile consultare – conclude – il testo integrale del bando sul sito Laziocrea.it”.

COMUNICATO STAMPA