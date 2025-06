TUMORE AL POLMONE: DA “REGINA ELENA” NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

«Sono molto orgoglioso dei risultati che confermano l’eccellenza della ricerca oncologica della nostra regione e il valore scientifico dell’Istituto Tumori Regina Elena. Uno studio internazionale uscito sulla prestigiosa rivista scientifica JAMA Oncology, frutto di una collaborazione tra centri di eccellenza della nostra regione e Stati Uniti che ha coinvolto, con il coordinamento dell’IFO-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, propone un approccio terapeutico innovativo per i pazienti affetti da carcinoma polmonare in stadio avanzato e non operabili. La ricerca ha incluso 112 casi clinici: il 75% dei pazienti è stato sottoposto a chirurgia, ottenendo una sopravvivenza libera da malattia superiore a 52 mesi»

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Una delle sfide più difficili in oncologia trova risposte grazie ai nostri professionisti che donano nuove speranze, indicando l’importanza della ricerca e del fare rete tra istituzioni di eccellenza per portare in tempi rapidi alla pratica clinica. Lo studio è stato reso possibile grazie alla collaborazione, oltre che con i professionisti degli IFO, con specialisti di altri centri romani di rilievo, quali la Chirurgia toracica del Policlinico Universitario Sapienza – Sant’Andrea, la Divisione pneumologia interventistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e la Radioterapia Oncologica (Medicina e Chirurgia) dell’Università Campus Bio-Medico. Vogliamo donare speranza e rendere omaggio a chi, ogni giorno, opera per rendere sempre più grande la sanità del Lazio», ha spiegato il presidente Francesco Rocca.