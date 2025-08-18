Tumore al pancreas, al San Camillo Forlanini conclusa una sperimentazione internazionale: nuova speranza contro uno dei tumori più aggressivi

Roma – Un significativo passo avanti nella lotta contro il carcinoma pancreatico arriva dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, dove si è conclusa con successo l’importante sperimentazione internazionale TRIPP-FFX. Lo studio ha testato un innovativo dispositivo medico capace di rilasciare micro-particelle radioattive direttamente all’interno del tumore, in combinazione con la chemioterapia tradizionale.

La sperimentazione ha riguardato pazienti affetti da carcinoma pancreatico localmente avanzato e non operabile, una delle forme più complesse e letali della malattia oncologica. Il nuovo approccio, non chirurgico e altamente mirato, rappresenta una svolta potenziale nel trattamento di questa neoplasia, tradizionalmente associata a prognosi infauste.

A rendere possibile lo studio è stato un team multidisciplinare di eccellenza, composto da oncologi, gastroenterologi, radiologi interventisti, chirurghi, medici nucleari, farmacisti ospedalieri e altre figure sanitarie. Un lavoro corale che ha messo al centro la sinergia tra competenze diverse per offrire ai pazienti nuove possibilità terapeutiche.

I dati definitivi sull’efficacia clinica della procedura saranno disponibili entro i prossimi 12 mesi, ma i primi risultati sono promettenti: la terapia è stata ben tollerata e non ha causato complicanze rilevanti.

Questa sperimentazione segna un momento di grande orgoglio per la sanità del Lazio, e dimostra come l’innovazione scientifica, quando sostenuta da una rete ospedaliera forte e qualificata, possa generare reali speranze per i pazienti.