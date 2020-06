TULIPANI DI SETA NERA: anche Whoopi Gold berg in collegamento per la cerimonia finale di premiazione

Continua la lunga maratona dei corti, documentari e video musicali in concorso al Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera” ideato e diretto da Diego Righini e Paola Tassone e giunto quest’anno giunto alla sua XIII edizione. Mentre si arricchiscono di contenuti ed interventi gli ultimi due giorni di programmazione (in onda in diretta streaming il 20 e 21 giugno dalle ore 17:30 alle 21 sui canali ufficiali della rassegna, ma anche sui canali del circuito televisivo del Gruppo Lattanzi Franco 270 e 271 del digitale terrestre e 903 di Sky, c’è attesa per la serata finale, che sarà registrata il 22 giugno e andrà in onda in esclusiva su Rai Cinema Channel e RaiPlay il giorno dopo.Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Beppe Convertini e Pino Insegno, alla presenza degli organizzatori e dei direttori artistici delle specifiche sezioni (corti, documentari e #SocialClip), Paola Tassone, Mimmo Calopresti e Grazia Di Michele, si collegheranno alcuni prestigiosi ospiti italiani ed internazionali. Tra gli interventi si segnalano quelli di Gabriele Salvatores, Paola Minaccioni e, direttamente dagli Stati Uniti, Whoopi Goldberg, da sempre attiva sostenitrice di opere legate alla diversità, tema su cui è fondata tutta la rassegna “Tulipani di Seta Nera”.L’edizione 2020 del festival ha visto, fra le novità, la nomina, come responsabile artistica dei video musicali, Grazia Di Michele, da sempre in prima linea sulle battaglie sociali: “La qualità dei lavori arrivati è stata altissima – afferma la cantautrice – “e non è stato facile selezionare le opere in finale, ma riteniamo di avere conquistato un grande risultato nel vedere tutti i partecipanti attenti alle problematiche del “Diverso” creando, ognuno, con la propria sensibilità e immaginazione, videoclip che sicuramente catturano a primo impatto le nostre corde interiori.” La selezione era affidata al giudizio di un comitato di esperti del settore presieduto da Red Ronnie e composto, oltre a Grazia Di Michele, da Gian Maurizio Foderaro, Platinette, Michelle Marie Castiello e Francesca Romana Massaro, anch’essi presenti in collegamento per la cerimonia finale.

