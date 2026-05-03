TSC2026…UNA SECONDA DA URLO!!! L’ELEMENTO “X”: LA NEW ENTRY MORELLI, SPOSTA GLI EQUILIBRI DEL TROFEO

Domenica 19 Aprile alle ore 9:00 si sono accesi i motori per il secondo round del TSC sul tracciato pontino del “Christel Village” di Campo di Carne Aprilia.

Un evento promozionale competitivo non agonistico, dove si sono ritrovati un gruppo di ragazzi pronti a darsi battaglia ma con lo spirito di divertimento. L’evento creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato come sempre un grande successo fuori e dentro la pista.

Proprio in pista a dettare legge da subito, troviamo una giovanissima new entry, il carichissimo Matteo Morelli, che con il crono di 40″875 fa sua la pole position.Nella SC2 la pole è andata ad un’altra new entry, l’altro giovanissimo Lorenzo Monini, mentre nella categoria SC3 dalla prima casella è scattato un determinato Alessandro Discenza.

Si parte con gara-1 della categoria SC1 dove il poleman Morelli con un ritmo devastante, distrugge la concorrenza vincendo con largo margine sull’altro “junior” Giorgio Grimaldi, sul terzo gradino del podio troviamo il tre volte campione TSC Gianluca “CHIC” Nobili seguito da Mirko Pagnotta e Roberto Cavorso rispettivamente quarto e quinto.

In gara2 Morelli bissa la vittoria in solitario, con un coriaceo Emiliano D’Angeli secondo, davanti a un super Gianluigi Gualdambrini, il vice Campione TSC2025 Emiliano De Santis e Mirko Pagnotta. Peccato per lo sfortunato Grimaldi, centrato in pieno alla seconda curva da De Santis mentre scivolava, ma proprio quest’ultimo, ripartito dalle retrovie in seguito ad una grande rimonta, ha fatto stampare il Lap Record di giornata in 40″687.

Nella categoria SC2 la vittoria in gara1 è andata al poleman Monini, alle sue spalle un’impeccabile Giuliano Vacca, a seguire un’altra new entry, Vincenzo Torna, Mauro Pucci e Federico Iorio, tutti racchiusi in una manciata di decimi.

Da sottolineare purtroppo la caduta di Mattia Consalvo, il quale ha dovuto abbandonare il resto della giornata di gare per infortunio.

In gara2 un persuaso Pucci inventa un bellissimo duello con Vacca, avendo la meglio solo sul finale. Terzo Monini seguito da Tora e Bonucci.

La categoria SC3 ha visto stravincere in gara1 un agguerrito Discenza, il quale con una perfetta partenza vola via in solitario fino alla bandiera scacchi. Gran duello invece per la seconda piazza tra Valerio Mondo e il ciociaro Daniele Cinelli, con quest’ultimo che ha la meglio sul rivale.Quarto e quinto rispettivamente Giacomo Francucci e Fabrizio “ADRENALINAPOWER” Branco.

In Gara2 a Francucci e Discenza bastano un paio di giri per fare il vuoto ed iniziare un duello al cardiopalma, con il primo che vince, a seguire Mondo, Leonardo Borri e Branco.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, l’immenso Paolo Brando, patron del bellissimo circuito Christel Village, insieme al suo staff, che hanno permesso lo svolgimento dell’evento, il fotografo Luca Bovolenta e tutto il nostro staff.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round Domenica 17 Maggio 2026 in terra ciociara presso l’Arena Pontecorvo Circuit di Pontecorvo (FR).

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