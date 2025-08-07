TSC2025 Torna in Ciociaria

Domenica 20 Luglio alle ore 9:00 si sono accesi i motori per il sesto round del TSC, che torna sullo spettacolare tracciato ciociaro del Circuito Valle del Liri di Arce.

Un evento promozionale competitivo non agonistico, dove si sono ritrovati un gruppo di ragazzi pronti a darsi battaglia ma con lo spirito di divertimento. L’evento creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato come sempre un grande successo fuori e dentro la pista.

Proprio in pista a dettare legge da subito, troviamo il leader del campionato Pierluigi “THE SHARK” Marinelli, che con il crono di 1’02″153 fa sua la pole position.Nella SC2 la pole è andata ad un ritrovato Emiliano “ER MORA” D’Angeli, mentre nella categoria SC3 dalla prima casella è scattato un determinato Alessandro “TOPRAK” Daroma.

Si parte con Gara-1 della categoria SC1 dove il poleman Marinelli scatta come un felino, consolidando e difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi da un’agguerrito Emiliano “ZIPINETTO” De Santis che tallona per tutta la gara l’avversario, chiudendo solo con due decimi di ritardo. Nelle retrovie, troviamo il solito Mattia “IL GLADIATORE” Peticca che conquista il terzo gradino del podio dopo una grande rimonta e grazie alla penalità inflitta a Leonardo Federici, il quale viene retrocesso in quinta posizione dopo la falsa partenza, ne approfitta anche la new entry Flavio Cesarini che chiude quarto.

Da sottolineare il duo di testa (Marinelli-De Santis), che ha avuto un passo gara stratosferico, con il primo che fatto registrare il record della pista con il crono di 1’01″989.

In Gara-2 un coriaceo De Santis prende il comando, dando subito l’impressione di avere qualcosina in più a tutti, ma purtroppo nel secondo giro con una scivolata abbandona i sogni di gloria, spostando i riflettori su Marinelli e Peticca, i quali hanno dato vita ad un duello spettacolare, premiando Marinelli solo al fotofinish. Chiude al terzo posto in solitario un sempre più crescente Federici, quarto il campione in carica TSC2024 Gianluca “CHIC” Nobili seguito da un grande Giuliano “DESMO” Vacca.

Nella categoria SC2 la vittoria in Gara-1 è andata ad una new entry, Andrea Di Placido, che prende il giusto vantaggio sul poleman D’Angeli, amministrando fino al traguardo. Terzo posto per Mauro Pucci che ha la meglio su un’agguerrito Mirko Pagnotta, a seguire il ciociaro Daniel Mezzone.

In Gara-2 un persuaso Di Placido fai il bis vincendo sempre amministrando, a seguire un bellissimo duello a due tra Pucci e Pagnotta, con quest’ultimo che ha la meglio in una super volata stile Tour de France, in quarta posizione chiude un’altra new entry Marco Quadrini seguito da D’Angeli con una moto “sottotono”. Da sottolineare il ritiro per problemi tecnici per Mezzone quando era in scia al leader.

La categoria SC3 ha visto stravincere in Gara-1 un famelico Francesco “VIRUS” Borgese, il quale con una perfetta partenza vola via in solitario fino alla bandiera scacchi. Nel duello per la seconda piazza, a la meglio la new entry Diego Quatrana su Mattia Consalvo, a seguire il poleman Daroma e il grande Antonio Corrado.

In Gara-2 al quartetto Quatrana, Consalvo, Borgese e Daroma, bastano un paio di giri per fare il vuoto ed iniziare una bagarre spettacolare, con l’arrivo al fotofinish tra i primi due, mentre Borgese leggermente attardato chiude terzo. Daroma al penultimo giro dice addio al gruppetto e in più ai sogni di gloria ritirandosi. Quarta e quinta posizione per Corrado ed il super ciociaro Amasio “DOOHAN” Porcelli.

Da evidenziare la partecipazione della new entry nonchè crossista per professione, Beatrice Gargani, ragazza velocissima e simpaticissima, la quale insieme alla nostra icona del TSCGIRL Stefania Fracchiolla hanno dato la marcia in più alla manifestazione.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, il superlativo Armando Fini, patron dell’incantevole circuito Valle del Liri, il grande Paolo Brando proprietario delle moto che hanno permesso lo svolgimento dell’evento, la nostra fotografa ufficiale Marzia Incitti e per ultimo ma non per importanza, Fabio Sposato di FgEvent che c’ha dato una mano non da poco.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round Domenica 31 Agosto 2025 sempre presso il Circuito Valle del Liri di Arce(FR) per l’ultimo round del TSC2025 con tantissime novità.

DRCSportManagement.it – 📷 Marzia Incitti