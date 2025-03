TSC2025…BUONA LA SECONDA!!! PETICCA CHIAMA, MARINELLI RISPONDE

Domenica 16 Marzo alle ore 9:00 si sono accesi i motori per il secondo round del TSC sul tracciato pontino del “Christel Village” di Campo di Carne Aprilia.

Un evento promozionale competitivo non agonistico, dove si sono ritrovati un gruppo di ragazzi pronti a darsi battaglia ma con lo spirito di divertimento. L’evento creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato come sempre un grande successo fuori e dentro la pista.

Proprio in pista a dettare legge da subito, troviamo un carichissimo Mattia Peticca, che con il crono di 38″140 fa sua la pole position.Nella SC2 la pole è andata ad Alessandro “TOPRAK” Daroma, mentre nella categoria SC3 dalla prima casella è scattato un determinato Diego Di Paola.

Si parte con gara-1 della categoria SC1 dove il poleman Peticca rimane fermo sui blocchi di partenza e viene sfilato da molti avversari, cosa molto diversa per Pierluigi “THE SHARK” Marinelli, che con una partenza impeccabile si mette al comando della gara prendendo il giusto margine e controllando il suo avversario principale Peticca il quale con una grande rimonta chiude al secondo posto, sale sul terzo gradino del podio il giovanissimo Leonardo Federici, a seguire Gerardo Pagnotta ed Emiliano De Santis.

In gara2 Marinelli bissa la vittoria con un coriaceo Peticca subito dietro che fa registrare il lap record di giornata. Terzo posto per De Santis, seguito da Federici e G.Pagnotta.

Nella categoria SC2 la vittoria in gara1 è andata a Giuliano Vacca, dopo un bellissimo duello dal primo all’ultimo giro con Mattia Consalvo e Mauro Pucci, rispettivamente secondo e terzo.Chiude al quarto posto, dopo una bella rimonta, il poleman Daroma, seguito da Emiliano D’Angeli.Da sottolineare la paurosa caduta (ma rider ok) di Simone Ruberto mentre lottava nel gruppo dei primi.

In gara2 un persuaso Consalvo vince in volata su Pucci dopo un bel duello a due, in terza posizione più attardato troviamo Vacca, a seguire D’Angeli e la new entry Tommaso Roccasalva.

La categoria SC3 ha visto stravincere in gara1 un agguerrito Fabrizio Branco, il quale con una perfetta partenza vola via in solitario fino alla bandiera scacchi.Peccato per il poleman Di Paola, nonostante sia stato il più veloce in pista, è incappato in una brutta partenza e ha dovuto recuperare, chiudendo con un fantastico secondo posto.Chiude in terza piazza Maurizio Capocefalo, seguito da Luca Trinchini e Amasio Porcelli.

In Gara2 a Di Paola e Branco bastano un paio di giri per fare il vuoto ed iniziare un duello al cardiopalma, peccato però al quinto giro, a causa di una scivolata, Branco butta via i sogni di gloria e permette a Di Paola di continuare la gara fino al traguardo, gestendo il distacco su Capocefalo, secondo.In terza posizione troviamo in gran spolvero il super Porcelli, seguito da Antonio Corrado e la new entry Lorenzo Bea.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, l’immenso Paolo Brando, patron del bellissimo circuito Christel Village, insieme al suo staff, che hanno permesso lo svolgimento dell’evento, la nostra fotografa ufficiale Marzia Incitti e il nostro videomaker ufficiale Simone Ceccarelli.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round Domenica 13 Aprile 2025 sempre presso il Circuito Christel Village di Campo di Carne ad Aprilia(LT).

DRCSportManagement.it

📷 Marzia Incitti