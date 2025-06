TSC Racing Night…Il successo di una notte magica..!!!

Un pubblico da urlo ha reso una grande festa l’edizione clou 2025 del TSC Racing Night, che è stata, come ci si aspettava, molto più di una gara in notturna. Iniziando dal patron Ohvale Valerio Da Lio, che ci ha onorato con la sua presenza, insieme ad Andrea Ferrari (ex campione Italiano Aprilia Challenge 2001), tutto a conferma di come ormai il TSC Racing Night sia uno degli eventi non solo più attesi del campionato, ma anche più apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. L’evento, creato e promosso dagli “Smanettoni Ciociari”, ha riscontrato come sempre un grande successo, fuori e dentro la pista.

Alle ore 19:00 si sono accesi i motori con le qualifiche, dove il leader del campionato, Pierluigi “THE SHARK” Marinelli, porta a casa la quarta pole su cinque, segnando il nuovo record del TSC con il crono di 37″425; mentre nella categoria SC2 la pole è del super Alessandro “TOPRAK” Daroma.

Si parte con Gara-1 della categoria SC1, dove il poleman Marinelli, con una partenza impeccabile, rimane al comando della gara, prendendo subito un margine sul duo Emiliano “ZIPINETTO” De Santis e Mattia “IL GLADIATORE” Peticca, i quali innescano un bellissimo duello, fino a quando quest’ultimo scivola, salutando l’avversario e regalando il terzo posto alla new entry Gianluigi Gualdambrini, seguito dal campione TSC in carica Gianluca “CHIC” Nobili (rientrato dopo una gara di stop per infortunio). Quinto in recupero lo stesso Peticca.

In Gara-2 stesso copione, con Marinelli che prende subito il margine giusto che lo porta a tagliare il traguardo in tranquillità al primo posto, mentre dietro sono ancora De Santis e Peticca che creano un duello spettacolare, chiudendo nello stesso ordine. A seguire un’altra new entry, Filippo Pane, seguito da Gualdambrini.

Nella categoria SC2 la vittoria in Gara-1 è andata ad un magistrale Mauro Pucci; alle sue spalle in seconda posizione il poleman Alessandro Daroma. Chiude il podio una new entry, Leonardo Crescenzi, seguito da Maurizio Capocefalo e l’altra new entry, Leonardo Pane.

In Gara-2 un ostinato Pucci fa un copia/incolla di Gara-1, con un margine ancora più ampio sul secondo, Crescenzi, seguito in terza posizione da Daroma, che ha la meglio in volata su L.Pane. Quinta posizione per Capocefalo.

Da sottolineare la caduta di Mattia Consalvo a due curve dal termine, quando era in lotta per la seconda posizione.

Lo STAFF del TSC ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor, il pubblico, sua Maestà Valerio Da Lio, patron Ohvale; l’immenso Paolo Brando, proprietario del bellissimo circuito Christel Village e il suo staff, che hanno permesso lo svolgimento dell’evento. Ringraziamo il nostro fotografo/videomaker Simone Ceccarelli e il super professionale Davide al cronometraggio, che è stato perfetto in ogni minimo dettaglio. Un ringraziamento in particolare va al grande e professionale Ivan, meccanico del circuito, che con le sue magiche mani mette a disposizione delle moto perfette e performanti.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo round, Domenica 20 Luglio 2025, presso il Circuito Internazionale Valle Del Liri di Arce (FR).

DRCsportmanagement.it