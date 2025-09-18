Trump: «Siamo molto vicini a una guerra mondiale»

CHEQUERS (Regno Unito) – Parole pesantissime quelle pronunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer, al termine dei colloqui ufficiali a Chequers.

«Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai fatto ciò che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti», ha dichiarato il capo della Casa Bianca, evidenziando la crescente tensione nei rapporti con Mosca.

La visita di Trump nel Regno Unito, tappa cruciale del suo tour europeo, si inserisce in un contesto internazionale già segnato da crisi multiple e dall’acuirsi delle frizioni tra Washington e il Cremlino.

