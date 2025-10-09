Trump annuncia l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza

Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell’intesa statunitense che prevede rilascio ostaggi, ritiro delle truppe e avvio di un cessate il fuoco — ma restano molte incognite.

In un annuncio che segna un’accelerazione diplomatico-militare nel conflitto israelo-palestinese, il presidente statunitense Donald Trump ha reso noto che Israele e Hamas hanno concordato la “prima fase” del suo piano in 20 punti per un cessate il fuoco a Gaza.

Secondo il comunicato diffuso da Trump su Truth Social, l’accordo prevede lo scambio di tutti gli ostaggi rimasti e il ritiro delle forze israeliane entro una linea prestabilita, come preludio a una pace “forte, duratura ed eterna”

I punti chiave dell’accordo

1. Rilascio degli ostaggi

Secondo il piano, Hamas libererà tutte le persone detenute in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi da parte di Israele.

Trump ha detto che l’operazione potrebbe iniziare già lunedì.

2. Ritiro delle forze israeliane

L’esercito israeliano si ritirerà fino a una linea concordata, presumibilmente fuori dalle aree densamente popolate di Gaza.

3. Sospensione delle ostilità e fornitura di aiuti umanitari

Con la cessazione degli scontri, è previsto l’ingresso più agevole di aiuti alla popolazione civile, gravemente colpita dal conflitto.

4. Fasi successive e questioni irrisolte

Il piano di Trump include la smilitarizzazione di Hamas, un’autorità di transizione, ricostruzione massiccia e una sorta di governance internazionale ad interim.

Tuttavia, il testo dell’accordo non specifica nei dettagli tempi, modalità e modalità di attuazione.

Le reazioni e gli scenari futuri

Israeliani e governo israeliano

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha salutato l’accordo come “un grande giorno per Israele” e ha annunciato che convocherà il governo per ratificarlo e procedere con il ritorno degli ostaggi.

All’interno del governo, tuttavia, c’è scetticismo: forze politiche di destra e rappresentanti militari potrebbero opporsi ad alcune condizioni, come il ritiro parziale o limiti all’azione militare futura.

Hamas e ambienti palestinesi

Hamas ha confermato l’intesa, ringraziando i mediatori (Qatar, Egitto, Turchia) e sollecitando che l’occupazione israeliana si ritiri completamente da Gaza.

Ma il movimento ha anche ribadito che i diritti nazionali palestinesi — compresa la resistenza — non dovranno essere compromessi.

Comunità internazionale e organismi umanitari

L’accordo è stato accolto con favore da vari governi e organizzazioni internazionali, che lo considerano il miglior progresso diplomatico raggiunto finora per la pace a Gaza.

Le Nazioni Unite e molte ONG sollecitano che il cessate il fuoco sia rispettato integralmente e che l’accesso umanitario sia garantito senza ostacoli.

Le principali incognite che restano

Tempistica e implementazione: il testo divulgato è ambiguo su quando e come verranno applicate le misure. Fino ad oggi, diversi accordi simili sono falliti per mancanza di attuazione.

Futuro di Hamas: la smilitarizzazione e il ruolo politico del movimento rimangono questioni cruciale e molto controverse.

Governo di Gaza: non è chiaro chi amministerà Gaza nel post-conflitto — se un’autorità palestinese, internazionale o un organismo misto.

Mantenimento della pace: garantire che il cessate il fuoco duri e che le parti rispettino gli obblighi sarà la vera prova dell’accordo. Fino ad ora, precedenti cessate il fuoco sono stati infranti.

L’accordo annunciato da Trump rappresenta una svolta significativa nel conflitto israelo-palestinese: per la prima volta da anni, le controparti sembrano aver dato forma concreta a un’intesa che va oltre le dichiarazioni. Tuttavia, l’effettiva trasformazione del cessate il fuoco in una pace duratura richiederà grande cautela, trasparenza nei dettagli e la cooperazione di tutti gli attori coinvolti.