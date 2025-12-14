Truffe agli anziani: incontro informativo dei Carabinieri a San Giovanni Incarico

Negli ultimi mesi si è registrato un incremento delle truffe ai danni delle persone anziane. Per fronteggiare il fenomeno, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, sono state rafforzate le attività di prevenzione e controllo sul territorio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei cittadini e all’invito a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto. Nella giornata di ieri, in occasione del pranzo di Natale organizzato dal Comune di San Giovanni Incarico, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso la palestra della scuola “Salvo D’Acquisto”, dove erano presenti più di 100 persone, per illustrare le principali modalità con cui vengono messe in atto le truffe e fornire utili consigli per prevenirle. Il Comandante della Stazione di San Giovanni Incarico, Maresciallo Capo Giuseppe Di Stefano, unitamente al Maresciallo Carmine Cerullo, ha spiegato ai presenti le tecniche più diffuse utilizzate dai malviventi, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta “truffa del finto Carabiniere”, illustrandone il modus operandi. I militari hanno invitato i cittadini a diffidare di telefonate o visite sospette, ribadendo con forza che nessun Carabiniere richiede mai denaro o oggetti di valore. Nel corso dell’incontro è stato inoltre raccomandato di non aprire la porta a sconosciuti, di non fornire informazioni personali o familiari e di contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi o situazioni sospette. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di prevenzione promosso dal Comando Provinciale di Frosinone, che prevede l’intensificazione di incontri informativi rivolti alla popolazione anziana presso centri sociali, parrocchie e associazioni, con l’obiettivo di contrastare efficacemente le truffe e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

