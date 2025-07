TRUFFE AGLI ANZIANI: I CARABINIERI INCONTRANO LA POPOLAZIONE

Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri verso le persone anziane: i militari delle Stazioni di Trevi Nel Lazio e Vico Nel Lazio, presso i locali centri anziani, hanno incontrato la popolazione più vulnerabile per informarla e tutelarla contro le truffe.

Delinquenti senza scrupoli che ricorrono ad espedienti e raggiri di ogni tipo per indurre in errore le ignare vittime in modo da procurarsi ingiusti profitti. Si fingono avvocati, appartenenti alle FF.OO., assicuratori o altro, chiedono telefonicamente denaro per i familiari a loro dire in difficoltà ovvero simulano la consegna di finti pacchi postali commissionati da congiunti per farsi consegnare ingenti somme di denaro.

L’appello lanciato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Trevi Nel Lazio, Maresciallo Ordinario Nicola Palombi e dal Maresciallo Capo Serino Raffaele, Comandante della Stazione di Vico Nel Lazio, ai cittadini, in special modo agli anziani che vivono da soli, è chiaro: rivolgersi immediatamente alla Stazione Carabinieri o al 112, numero unico di emergenza europeo.

Gli incontri, che hanno spaziato sui vari tipi di truffe, quelle telefoniche, tramite email e sms, hanno visto la presenza di un centinaio di persone e vi hanno partecipato anche il Sindaco Avv. Silvio Grazioli ed il Parroco Don Pierluigi Pomponi, a quella di Trevi nel Lazio mentre a quella di Vico il Sindaco Dottor Stefano Pelloni, hanno suscitato enorme interesse e grande soddisfazione da parte degli intervenuti.