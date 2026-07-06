Truffe agli anziani, allarme a Ceprano: il Comune lancia l’appello

CEPRANO – Torna a crescere l’allarme per le truffe ai danni degli anziani. L’Amministrazione comunale di Ceprano ha acceso i riflettori sul fenomeno dopo che, negli ultimi giorni, sul territorio si sono registrati diversi tentativi di raggiro telefonico e, in alcuni casi, anche truffe portate a termine.

Secondo quanto reso noto dal sindaco Marco Colucci, i malviventi utilizzano un copione ormai collaudato: contattano telefonicamente le vittime fingendosi carabinieri, appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati e raccontano di un presunto incidente o di un grave problema giudiziario che coinvolgerebbe un familiare. A quel punto chiedono con urgenza denaro, gioielli o altri oggetti di valore per risolvere la situazione.

Pochi minuti dopo la telefonata, un complice si presenta direttamente a casa dell’anziano per ritirare quanto richiesto. Una tecnica che continua a mietere vittime facendo leva sulla paura e sull’affetto per i propri cari.

Con l’arrivo dell’estate il rischio aumenta, poiché molti anziani restano soli mentre figli e nipoti sono in vacanza, diventando così bersagli ancora più vulnerabili.

L’invito del Comune è alla massima prudenza: nessuna forza dell’ordine chiede mai denaro o gioielli tramite telefonate. In caso di richieste sospette è fondamentale interrompere immediatamente la conversazione, non fornire informazioni personali e contattare il 112 o un familiare di fiducia prima di compiere qualsiasi azione.

L’Amministrazione rinnova infine l’appello ai cittadini e ai familiari degli anziani affinché diffondano queste raccomandazioni e contribuiscano a prevenire nuove truffe.