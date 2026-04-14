Truffatori arrestati a Cassino dalla Polizia e Carabinieri

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri, a Cassino, hanno arrestato tre soggetti resisi responsabili del reato di truffa aggravata, ai danni di una anziana signora, di Teramo.

Alla stessa avevano sottratto, con artifizi e raggiri, numerosi oggetti in oro.

I tre, giunti a Cassino sulla sp 275 non si fermavano all’alt imposto dai due equipaggi, rispettivamente del Commissariato di P.S. e dei Carabinieri, e si davano ad una pericolosa fuga, tentando di dileguarsi e ponendo in essere una rocambolesca corsa con la loro autovettura, marciando contromano ed arrecando serio pericolo all’incolumità della circolazione stradale.

Tale fuga terminava quando il conducente perdeva il controllo del veicolo che urtava un cordolo di una rotonda, dannengiando uno pneumatico. Nel frattempo i fuggitivi avevano gettato dal finestrino un vistoso involucro di colore bianco, recuperato dagli agenti e contenente gli oggetti in oro trafugati all’anziana signora.

Nell’abitacolo del veicolo incidentato veniva rinvenuto un biglietto autostradale del casello di Teramo che non faceva altro che lasciare intendere la loro presenza sul luogo dell’avvenuta truffa aggravata.

Tale circostanza era confermata, successivamente, in quanto si riusciva a risalire alla vittima, tramite la Squadra Mobile della Questura di Teramo, che riceveva denunzia/querela dall’anziana signora e, ponendole in visione le foto inviate dei monili d’oro sequestrati, li riconosceva come propri.

Essendo la truffa aggravata dall’età della vittima, si procedeva all’arresto dei tre, ai quali venivano contestati, oltre il reato di truffa aggravata, i reati di ricettazione per i due monili in oro non riconosciuti dall’anziana signora e il reato di resistenza a P.U. per la rocambolesca e pericolosa fuga posta in essere, il tutto in concorso tra loro