Truffa telefonica, finto arresto della figlia e oro rubato per 6mila euro: in due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Veroli, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone due soggetti di 29 e 43 anni, entrambi della provincia di Napoli e già con precedenti penali.

Tutto aveva luogo da una denuncia querela sporta nel mese di agosto 2025 da un’anziana 83enne della cittadina ernica, la quale riferiva che era stata contattata telefonicamente varie volte da una persona qualificatisi come personale delle Poste Italiane di Alatri che gli comunicava che la figlia stava per essere arrestata.

Per evitare l’arresto vi era bisogno di una somma di denaro od in alternativa oggetti in oro e pertanto avrebbe inviato qualcuno presso la sua abitazione per ritirare il tutto. Dopo poco giungeva un uomo alla quale la vittima consegnava vari monili in oro per un valore di circa seimila euro per poi allontanarsi velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Le attività d’indagine permettevano agli organi di polizia di individuare i due soggetti che venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

