Truffa polizza assicurativa, la Polizia di Stato denuncia 3 persone

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per il reato di truffa e riciclaggio tre persone residenti in Campania.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia-querela presentata presso gli uffici della Squadra Mobile dalla vittima.

La stessa aveva effettuato due bonifici, di circa 400 euro, per la conseguente emissione di una polizza assicurativa, per la quale non riceveva alcun riscontro.

Come ricostruito dai poliziotti, che hanno seguito il caso, la somma oggetto di pagamento effettuato dalla parte offesa veniva transitata sui conti riconducibili a due persone al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro. a favore di altre due persone.

Alla luce di quanto emerso, nei confronti dei tre, a cui carico risultano già segnalazioni per il reato di truffa, si delineava un grave quadro indiziario che ha portato gli investigatori a denunciarli