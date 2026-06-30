Truffa online con falso annuncio: denunciata una donna

Al termine di una mirata attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia, dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, hanno deferito in stato di libertà una donna residente in provincia di Caserta, già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile del reato di truffa. L’indagine traeva origine dalla denuncia-querela presentata da un cittadino residente a Coreno Ausonio che riferiva di essere stato vittima di una compravendita fraudolenta avvenuta tramite un sito internet specializzato nella vendita di ricambi per autovetture.Gli accertamenti svolti dai militari consentivano di ricostruire che l’indagata, mediante la pubblicazione di un annuncio relativo alla vendita di un motore per autovettura, induceva la vittima ad effettuare un pagamento dell’importo complessivo di euro 1.150,00 mediante accredito su una carta Postepay Evolution a lei intestata. Dopo aver ricevuto la somma pattuita, la donna interrompeva ogni contatto con l’acquirente, rendendosi irreperibile e omettendo la consegna del bene promesso. Le successive attività investigative permettevano di accertare che, il giorno successivo all’accredito, l’indagata aveva provveduto ad emettere un vaglia postale intestato a sé stessa, riscuotendo l’importo presso un ufficio postale della provincia di Caserta. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini consentivano pertanto di identificare la presunta responsabile e di deferirla in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. L’attività investigativa si concludeva con il deferimento in stato di libertà della donna per il reato di truffa e con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Cassino. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione agli acquisti effettuati tramite piattaforme online, verificando sempre l’affidabilità dei venditori e segnalando tempestivamente eventuali anomalie alle Forze dell’Ordine. Il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone e la Compagnia Carabinieri di Pontecorvo proseguono costantemente l’azione di contrasto alle frodi informatiche e alle truffe perpetrate attraverso la rete.

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